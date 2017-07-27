Дмитрий Медведев назвал судьбу Михаила Саакашвили «фантастической трагикомедией». Фото: Алексей Кунилов

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал на своей странице в социальных сетях историю с лишением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства.

«Удивительная судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишённое гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишённое гражданства Украины», — написал российский премьер-министр.

С точки зрения Дмитрия Медведева, в этой ситуации особенно удивительна последовательность действий руководства Украины: принять человека в гражданство своего государства, сделать его губернатором, лишить гражданства и согласиться на экстрадицию этого политика в Грузию.

«Всё это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших фантастическую трагикомедию. Show must go on», — подчеркнул Дмитрий Медведев.