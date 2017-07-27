На девятом этаже Ельцин Центра открывается отель

На девятом этаже Ельцин Центра открылся отель. Фото: Александр Исаков

6 августа начнёт принимать гостей отель «Резиденция». Он расположился на девятом этаже Ельцин Центра

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Ельцин Центра, в отеле 10 обычных номеров и один президентский люкс. Достоинства «Резиденции» ещё до официального открытия успели оценить гости турнира по конкуру, состоявшегося в Свердловской области в минувшие выходные.

Площадь номеров в новом отеле варьируется между 30 и 180 кв. м. Это один из немногих отелей в Екатеринбурге, из окон которого открывается панорамный вид на город.