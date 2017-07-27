Экономика 27 июля 2017, 17:15

На девятом этаже Ельцин Центра открывается отель

Ельцин Центр в Екатеринбурге

На девятом этаже Ельцин Центра открылся отель. Фото: Александр Исаков

6 августа начнёт принимать гостей отель «Резиденция». Он расположился на девятом этаже Ельцин Центра

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Ельцин Центра, в отеле 10 обычных номеров и один президентский люкс. Достоинства «Резиденции» ещё до официального открытия успели оценить гости турнира по конкуру, состоявшегося в Свердловской области в минувшие выходные.

Площадь номеров в новом отеле варьируется между 30 и 180 кв. м. Это один из немногих отелей в Екатеринбурге, из окон которого открывается панорамный вид на город.

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Областная газета Свердловской области

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