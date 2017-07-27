Евгений Куйвашев обсудил с Павлом Крашенинниковым продвижение заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

Евгений Куйвашев и Павел Крашенинников обсудили возможности «депутатской вертикали» для продвижения заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Фото: областной департамент информполитики

Для победы в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025 необходима консолидация усилий всех уральцев. Об этом шла речь на встрече главы Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Как сообщает областной департамент информполитики, значительную роль в этом смысле могут сыграть парламентарии, объединившиеся в «депутатскую вертикаль».

— Сегодня у всех в России единая точка зрения: нужно проводить ЭКСПО в Екатеринбурге. И мы все должны в меру своих сил помогать этому проекту, — подчеркнул Павел Крашенинников.

По его словам, свердловчане уже победили на уровне России, теперь им нужно то же самое сделать и на международной арене: добиться успеха в финале конкурса на право проведения ЭКСПО в 2025 году.