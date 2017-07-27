Политика 27 июля 2017, 17:37

Евгений Куйвашев обсудил с Павлом Крашенинниковым продвижение заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

Евгений Куйвашев и Павел Крашенинников

Евгений Куйвашев и Павел Крашенинников обсудили возможности «депутатской вертикали» для продвижения заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Фото: областной департамент информполитики

Для победы в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025 необходима консолидация усилий всех уральцев. Об этом шла речь на встрече главы Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Как сообщает областной департамент информполитики, значительную роль в этом смысле могут сыграть парламентарии, объединившиеся в «депутатскую вертикаль».

— Сегодня у всех в России единая точка зрения: нужно проводить ЭКСПО в Екатеринбурге. И мы все должны в меру своих сил помогать этому проекту, — подчеркнул Павел Крашенинников.

По его словам, свердловчане уже победили на уровне России, теперь им нужно то же самое сделать и на международной арене: добиться успеха в финале конкурса на право проведения ЭКСПО в 2025 году.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (27 июля)

Главы среднеуральских епархий Иннокентий, Кирилл и Серафим (слева направо) на заседании архиерейского совета Екатеринбургской митрополии. Фото: orthodox-newspaper.ru
Екатеринбургскую епархию разделили

«Реальный театр»

«Реальный театр»