Уральские сурдлимпийцы совершили золотой прорыв

На проходящей в турецком Самсуне летней Сурдлимпиаде, где соревнуются глухие спортсмены, свердловские атлеты завоевали четыре медали — три золота и бронзу.

Двухкратной чемпионкой Сурдлимпиады стала пловчиха Полина Билалова. К золоту на дистанции 400 м комплексом она завоевала ещё одну медаль высшей пробы на дистанции 200 м баттерфляем (2:23.12).

Со своей шестой в карьере золотой медалью Сурдлимпиады домой вернётся ориентировщик Виктор Дингес. В Самсуне он отличился в соревнованиях на длинной дистанции, которую он преодолел за 1:21.34,0.

Бронзу в личном турнире мастеров настольного тенниса завоевала Анна Кондратова. Она проиграла только в полуфинале китаянке Ши Че. Стоит отметить, что уральская теннисистка на нынешней Сурдлимпиаде также стала третьей в командном турнире.

На данный момент в активе свердловских глухих спортсменов 10 наград (3–3–4).

Завершатся главные соревнования четырёхлетия для глухих спортсменов 30 июля.