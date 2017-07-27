Анжелика Тиманина победила на первом этапе чемпионата России по сёрфингу

Свердловская синхронистка, олимпийская чемпионка 2012 года Анжелика Тиманина завоевала золотую медаль на первом этапе чемпионата России по сёрфингу в категории «шортборд» (короткая доска). Этап прошёл в Калининграде.

— Если честно, я не планировала участвовать в чемпионате России — ехала в Калининград просто посмотреть соревнования, — призналась «ОГ» Анжелика. — Решение стартовать получилось спонтанным. В день соревнований на акватории пляжа Зеленоградска был практически шторм. Волны вставали непонятно где. Они были маленькие, «задутые» из-за сильного ветра. Сами сёрферы называют такую волну некачественной. На ней нельзя долго проехать. Тем приятнее мне было победить. Я планирую участвовать в двух оставшихся этапах чемпионата России в Санкт-Петербурге и Сочи.

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