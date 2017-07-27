«УГМК» откроет новый сезон матчем против вице-чемпиона Швеции

Стал известен состав участников традиционного турнира по баскетболу среди женщин «Кубок УГМК». Первый матч в новом сезоне «лисицы» проведут против вице-чемпиона Швеции — «Юдоминэйта».

Помимо этого, в турнире примут участие два представителя Евролиги — действующий чемпион Венгрии «Шопрон» и бронзовый призёр чемпионата и Кубка России — «Надежда» из Оренбурга.

Стоит отметить, что матчи «Кубка УГМК» пройдут с 15 по 17 сентября во Дворце игровых видов спорта «Уралочка».