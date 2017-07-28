Синоптики пообещали свердловчанам жару в последние выходные июля. Фото: Алексей Кунилов

Синоптики пообещали свердловчанам жару в последние выходные июля. Ожидается, что днём воздух прогреется до +23...+28, сообщает Уральский гидрометцентр.

Уже сегодня, 28 июля, потеплеет до +22...+27. Будет переменная облачность, в отдельных районах грозы, местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 15 м/с.

В ночь на субботу столбик термометра опустится до +13...+18, днём - поднимется до +23...+28. Ожидается облачность с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, при грозах порывы до 18 м/с.

В ночь на 30 июля похолодает до +11...+16, днём синоптики обещают до +22...+27. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 16 м/с.

В Екатеринбурге в последние выходные июля днём температура воздуха будет держаться в пределах +23...+25 градусов, ночью - +14...+18. Будет облачно с прояснениями, возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.