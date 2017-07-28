Политика 28 июля 2017, 08:00

Сенат США одобрил введение новых санкций против России

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Сенат конгресса США одобрил большинством голосов (98 - "за", 2 - "против") законопроект об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает ТАСС

Раннее Палата представителей конгресса США проголосовала за введение новых санкций против России. 

Теперь "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" должен подписать президент США Дональд Трамп после ознакомления с окончательным вариантом. Между тем, Белый дом дал понять, что поддерживает указанный документ. 

Санкции ограничат сотрудничество спецслужб, военно-промышленных комплексов и Вооружённых сил США и России, но не затронут космическую сферу в отношениях стран. 

Добавим, законопроект также включает пункт, обязующий президента США согласовывать с законодателями смягчение или отмену санкций.

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Областная газета Свердловской области

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