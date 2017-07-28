Сенат США одобрил введение новых санкций против России

Сюжет Трамп - Путин

Встреча президентов РФ и США - подробности и последствия.

Сенат конгресса США одобрил большинством голосов (98 - "за", 2 - "против") законопроект об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Раннее Палата представителей конгресса США проголосовала за введение новых санкций против России.

Теперь "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" должен подписать президент США Дональд Трамп после ознакомления с окончательным вариантом. Между тем, Белый дом дал понять, что поддерживает указанный документ.

Санкции ограничат сотрудничество спецслужб, военно-промышленных комплексов и Вооружённых сил США и России, но не затронут космическую сферу в отношениях стран.

Добавим, законопроект также включает пункт, обязующий президента США согласовывать с законодателями смягчение или отмену санкций.