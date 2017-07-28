Василий Небензя назначен новым постпредом России при ООН

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы МИД Василия Небензи постоянным представителем России при ООН. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно Указу, Василий Небензя также будет представлять Россию в Совбезе ООН.

"Другим Указом глава государства освободил В. Небензю от должности заместителя Министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу", - сообщается в пояснительной записке к документу.

Василий Небензя родился в 1962 году в Волгоградской области, в 1983 году окончил МГИМО. Он руководил в МИД РФ департаментом по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, был заместителем постпреда при ООН в Женеве, старшим советником постпреда при ООН в Нью-Йорке. С 2013 года Василий Небензя занимал пост замглавы МИД.

Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке на рабочем посту 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. Он занимал указанную должность с 2006 года.