Владимир Путин прокомментировал введение США новых санкций против России. Фото: kremlin.ru

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Встреча президентов РФ и США - подробности и последствия.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал введение США новых санкций против России вчера, 27 июля, в рамках пресс-конференции в Финляндии. В частности он заявил о том, что бесконечно терпеть хамство невозможно и в какой-то момент нам придётся отвечать, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что на протяжении длительного времени Россию пытаются провоцировать: высылают большое количество дипломатов без объяснения причин, отторгают дипломатическую собственность, что противоречит основополагающим нормам международного права.

"Санкции абсолютно незаконны с точки зрения международного права, нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации. Мы ведём себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой‑то момент нам придётся отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое‑то хамство в отношении нашей страны. Но когда будет ответ, какой он будет, это будет зависеть от того, в каком виде окончательно мы увидим тот закон, который сейчас обсуждается уже в Сенате", - прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

При этом Президент РФ подчеркнул, что в будущем стратегически Россия и США должны выйти на какие‑то элементы сотрудничества и договорённостей.

Добавим, недавно стало известно о том, что Сенат конгресса США одобрил большинством голосов (98 - "за", 2 - "против") законопроект об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР.