Аналитики составили ТОП-10 самых продаваемых иномарок в России. Фото: Алексей Кунилов

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", в России в первом полугодии продано 522,03 тыс. иномарок (+6,5% к аналогичному периоду прошлого года), что соответствует доле авторынка в 78%. Аналитики составили ТОП-10 самых продаваемых иномарок в стране.

Аналитики пришли к выводу, что на российском рынке новых иномарок самыми популярными являются корейские модели.

За полгода обладателями KIA Rio стали 46,2 тыс. россиян (+17% к январю-июню прошлого года). На втором месте в рейтинге самых продаваемых машин зарубежного производства - Hyundai Solaris (приобретён в количестве 32,7 тыс. шт., -28,7%). На третьем - кроссовер Hyundai Creta, продажи которого составили 24,1 тыс. шт.

Пятерку лидеров замыкают немецкий седан Volkswagen Polo (21,7 тыс. шт., +1,7%) и французский кроссовер Renault Duster (19,8 тыс. шт., -15%).

В ТОП-10 также входят кроссовер Toyota RAV4 (16,0 тыс. шт., -0,9%), Chevrolet Niva (14,4 тыс. шт., -0,7%), Renault Kaptur (14,1 тыс. шт., +2452,5%), Toyota Camry (14,0 тыс. шт., +6,1%) и Skoda Rapid (13,9 тыс. шт., +11,9%).