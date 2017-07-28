Облизбирком предупредил Дмитрия Ионина и Алексея Парфёнова о нарушениях в ходе предвыборной агитации

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
Избирательная комиссия Свердловской области вынесла предупреждения в адрес Дмитрия Ионина и Алексея Парфёнова по поводу нарушений в ходе распространения (размещения) агитационных печатных материалов. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Напомним, Дмитрий Ионин выдвинут кандидатом в губернаторы Свердловской области от партии «Справедливая Россия», а Алексей Парфёнов — от КПРФ.
Как пояснили в облизбиркоме, выявлены случаи, когда агитационные листовки этих кандидатов, расклеивались вне специально оборудованных мест. Проще говоря, агитационные материалы появляются где попало: на зданиях, сооружения, столбах электропередачи, остановках и так далее.