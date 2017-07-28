Политика 28 июля 2017, 11:48

Облизбирком раскрыл первые финансовые отчёты Евгения Куйвашева, Алексея Парфёнова, Константина Киселёва и Ивана Волкова

Выборы в Свердловской области

Избирательная кампания вступила в активную фазу. Фото: Алексей Кунилов

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В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Избирательная комиссия Свердловской области раскрыла первые финансовые отчёты Евгения Куйвашева, Алексея Парфёнова, Константина Киселёва и Ивана Волкова. Напомним, они выдвинуты кандидатами в губернаторы нашего региона.

Согласно документу, который будет опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, общая сумма средств, поступивших в избирательные фонды этих четырёх политиков, превысила 19,7 млн рублей.

Поскольку Иван Волков сдал в облизбирком чистые листы документов, в реальности нужно говорить только о трёх кандидатах.

В избирательный фонд Алексея Парфёнова перечислено 3,5 млн рублей, Константина Киселёва — 270 тыс. рублей, Евгения Куйвашева — около 15,94 млн рублей.

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Областная газета Свердловской области

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