Общество 28 июля 2017, 12:37

В Екатеринбурге прокуратура требует компенсацию в 100 тысяч рублей за падение ребёнка в открытый люк

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В Екатеринбурге прокуратура требует компенсацию в 100 тысяч рублей за падение ребёнка в открытый люк. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге за падение ребёнка в открытый люк прокуратура Орджоникидзевского района требует компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. в пользу законных его представителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

Инцидент произошёл 10 июля напротив дома №81 на проспекте Космонавтов. Восьмилетний ребёнок упал в открытый люк колодца, принадлежащий ПАО «Ростелеком» и предназначенный для доступа к кабельной канализации. К счастью, прохожим удалось спасти пострадавшего. 

Установлено, что ПАО «Ростелеком» в нарушение ст. 210 ГК РФ и Руководства по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи, не предприняло меры по обеспечению безопасности кабельного колодца. Оказались не оборудованными крышки люков, которые исключили произвольное их открытие или хищение. По требованию прокуратуры люк закрыт, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, прокуратура района потребовала от руководителя компании устранить нарушения и в порядке ст. 45 ГПК РФ направила в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании с компании компенсации морального вреда.

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Областная газета Свердловской области

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