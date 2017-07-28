Экономика 28 июля 2017, 13:55

Свердловские предприятия почти удвоили экспорт железнодорожной техники

Завод на Среднем Урале

Произведённые на Среднем Урале вагоны активно покупают за границей. Фото: Павел Ворожцов

По итогам января-мая 2017 года поставки железнодорожной техники, произведённой на заводах Среднего Урала, увеличились на 92,2%. Об этом сообщает областной департамент информполитики со ссылкой на статистику Российского экспортного центра.

В частности, за первые пять месяцев нынешнего года экспорт грузовых вагонов и иной железнодорожной продукции в Иран в два раза превысили аналогичный показатель за весь 2016 год.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева, росту поставок продукции уральских заводов за рубеж в значительной степени способствует действующий в нашем регионе уникальный набор инструментов поддержки экспортированных производств.

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Областная газета Свердловской области

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