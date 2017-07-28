Спорт 28 июля 2017, 14:09

Свердловчанка установила рекорд России в скорости подъёма по штурмовой лестнице

Россия, Свердловская область, свердловчанка, Алина Милосердова, рекорд, подъём, штурмовая лестница, чемпионат, пожарно-спасательный спорт, Подольск

Свердловчанка установила рекорд России в подъёме по штурмовой лестнице. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Свердловчанка Алина Милосердова  установила рекорд среди девушек в подъёме по штурмовой лестнице на учебную башню, показав время - 7,67 секунды. Соревнование прошло в рамках XXVI чемпионата России по пожарно-спасательному спорту в Подольске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

Алина Милосердова принимает участие в чемпионате России в составе юношеской сборной команды Свердловской области. 

- В борьбу за звание сильнейших выступали 16 сборных команд, в составе которых более 400 спортсменов. Состязания по подъёму на штурмовую лестницу проводились среди мужчин, женщин, юношей и девушек в трёх возрастных группах. Впереди у спортсменов ещё 100-метровка с препятствиями, пожарная эстафета с передачей пожарного ствола, боевое развёртывание, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отметим, в младшей возрастной категории также установлен новый рекорд России (6,38 секунды) в подъёме по штурмовой лестнице Антоном Масловым из команды ХМАО-Югра. 

Россия, Свердловская область, свердловчанка, Алина Милосердова, рекорд, подъём, штурмовая лестница, чемпионат, пожарно-спасательный спорт, Подольск

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Добавим, в этом году спорту пожарных и спасателей исполняется 80 лет. Первые соревнования в виде прикладных занятий, оттачивающих мастерство сотрудников пожарной охраны НКВД СССР, прошли в Ленинграде в 1937 году.

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Областная газета Свердловской области

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