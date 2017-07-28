С начала года свердловские налоговики выявили 70 случаев предоставления документов для регистрации номинальных структур. Фото: Павел Ворожцов

С начала года свердловские налоговики выявили 70 случаев предоставления документов для регистрации номинальных структур. В июле судами вынесено уже два обвинительных приговора, сообщили в пресс-службе УФНС России по Свердловской области.

С начала года по материалам свердловских налоговиков возбуждено 31 уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ("Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице") и три уголовных дела по ст. 173.1 УК РФ ("Образование юридического лица через подставных лиц").

- Одного свердловчанина привлекли к уголовной ответственности в виде исправительных работ за предоставление своих документов для регистрации организации на подставное лицо. Он разместил в Интернете объявление о поиске работы, и ему предложили создать юридическое лицо на его имя за вознаграждение. Сотрудники налоговой инспекции выявили нарушение и передали дело в суд, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Свердловской области.

Добавим, согласно ст. 173.1 и 173.2 УК РФ преступлением считается не только образование юридического лица через подставных лиц, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.