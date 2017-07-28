Евгений Куйвашев поручил членам областного правительства лично проконтролировать готовность школ к 1 сентября

Евгений Куйвашев обсудил с членами правительства Свердловской области подготовку свердловских школ к началу учебного года. Фото: областной департамент информполитики

В 2017 году на Среднем Урале в школу пойдут свыше 55 тыс. первоклассников. О том, как сделать их учёбу наиболее комфортной, шла речь на состоявшемся сегодня заседании областного правительства.

— Считаю необходимым устроить для детей и их родителей настоящий праздник. День знаний — главное событие в жизни школы. Он должен запомниться, — подчеркнул глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, в нынешнем году на подготовку образовательных учреждений к учебному году из бюджетов всех уровней выделено свыше 620 млн рублей. Это финансирование позволит подготовить к началу учебного года 2642 организации: свыше тысячи школ, около сотни учреждений профессионального образования, 1254 детсада и другие учреждения.

Евгений Куйвашев поручил членам регионального кабинета министров 1 сентября лично выехать в школы Среднего Урала для того, чтобы поздравить учеников и одновременно оценить подготовку образовательных учреждений к учебному году. По мнению главы региона, особое внимание нужно уделить безопасности детей.