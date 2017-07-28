Экономика 28 июля 2017, 15:23

ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра"

Центральный Банк России объявил об отзыве лицензии у банка «Югра». Решение вступило в силу с 28 июля 2017 года.

Напомним, 10 июля ЦБ ввёл в банке «Югра» временную администрацию в лице Агенства по страхованию вкладов. Однако уже через несколько дней Генпрокуратура опротестовала решение ЦБ. 24 июля Арбитражный суд Москвы принял иск банка «Югра», который требовал признать действия и решения Банка России незаконными. 

На территории Свердловской области у «Югры» было два отделения и два банкомата в Екатеринбурге, которые организационно относились к операционному офису в Тюмени.

Выплаты вкладчикам банка «Югра» начались с 20 июля и производятся через пять банков-агентов: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Банк «ФК Открытие» и банк «Уралсиб». Размер выплат ограничен 1,4 млн рублей на одного вкладчика. В рамках этой суммы будут возмещены срочные вклады и вклады до востребования, а также средства, размещённые на текущих счетах банка «Югра».

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Областная газета Свердловской области

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