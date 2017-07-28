Евгений Куйвашев готов выделить для общественных слушаний конференц-залы областного правительства и резиденции губернатора

Евгений Куйвашев подчеркнул, что необходима системность в работе контрольно-надзорных органов с общественниками. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил предоставить площадки для проведения общественных слушаний, организуемых для обсуждения деятельности различных ведомств. Такое заявление он сделал в ходе совещания по итогам видеоконференции с председателем правительства России Дмитрием Медведевым по вопросу реформирования контрольно-надзорной деятельности.

Как сообщает областной департамент информполитики, в ходе состоявшегося разговора и.о. начальника Уральского таможенного управления Максим Чмора и руководитель государственной инспекции труда в Свердловской области Фёдор Кравцов посетовали на то, что для проведения публичных мероприятий приходится арендовать различные помещения, которые могут вместить свыше 200 человек.

— Зачем вам арендовать где-то залы? Мы готовы предоставить для проведения общественных обсуждений вашей деятельности с жителями Свердловской области имеющиеся у нас помещения — это и конференц-зал правительства, и конференц-зал резиденции губернатора. Вам необходимо предоставить в правительство графики проведения ваших мероприятий, чтобы они были учтены, — заявил глава региона.