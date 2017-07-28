МИД России ответил на американские санкции ограничительными мерами

Генконсульству США в Екатеринбурге придётся сократить численность своего персонала. Фото: Алексей Кунилов

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В ответ на одобренные Сенатом США дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР Министерство иностранных дел России объявило о введении ответных мер в отношении США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября сего года привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США»,— говорится в официальном заявлении МИДа РФ.

Как пояснили в этом ведомстве, выполнение такого требования заставит руководство американских дипломатических и консульских учреждений в нашей стране сократить численность персонала до 455 человек.

Одновременно принято решение и по части имущества, используемого в нашей стране американцами: с 1 августа приостановлено использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.