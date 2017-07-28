Культура 28 июля 2017, 17:24

Малые театры Среднего Урала получат сверхплановую господдержку на более 39 миллионов рублей

Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска

Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска вошёл в число получателей господдержки. Фото: Павел Ворожцов

На поддержку малых театров Свердловской области выделено свыше 39 млн рублей. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Более 35 млн рублей из этой суммы выделяет федеральный бюджет, а 4 млн рублей — региональная казна.

В число получателей господдержки вошли Театр драмы Каменска-Уральского, Краснотурьинский театр кукол, Серовский театр драмы имени А.П. Чехова, Театр драмы «Вариант» в Первоуральске, новоуральский Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральский театр кукол и Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского.

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Областная газета Свердловской области

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