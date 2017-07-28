Свердловский пловец Никита Лобинцев стал серебряным призёром чемпионата мира

Никита Лобинцев. Фото: Александр Зайцев

Сегодня, 28 июля, в Будапеште (Венгрия) на чемпионате мира по водным видам спорта состоялся финал плавательной эстафеты 4 по 200 м вольным стилем. Второе место заняла сборная России, в составе которой в полуфинале выступал Никита Лобинцев из Новоуральска.

Сегодня утром в предварительном заплыве сборная России в составе Михаила Вековищева, Данилы Изотова, Никиты Лобинцева и Михаила Довгалюка показала третье время (7:07.21), уступив лишь командам Австралии (7:05.68) и Великобритании (7:05.79).

В финале Лобинцева в составе российской команды заменил Александр Красных. Кроме того, тренерский штаб по-другому расставил пловцов по этапам. Михаил Довгалюк сменил четвертый этап на позицию стартёра. Михаил Вековищев был переброшен с первого этапа на второй. Данила Изотов занял третью позицию, а Александр Красных был назначен финишёром. На протяжении большей части финального заплыва сборная России соперничала с командой США за лидерство, но на четвёртом этапе благодаря усилиям Джейма Гая вперёд вырвалась команда Великобритании, которой удалось финишировать на первой позиции (7:01.70). Российская сборная закончила эстафету второй (7:02.68), а американцы – третьими (7:03.18).

Несмотря на то, что Лобинцев плыл только в полуфинале, он также получит серебряную медаль. Это уже пятая награда уральца в карьере на чемпионатах мира. До этого у него было три серебра и бронза. Все медали – в эстафетах 4х100 м и 4х200 м.