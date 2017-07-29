Мощи Николая Чудотворца вернули из России в Италию

Курсанты военно-морских вузов Санкт-Петербурга перенесли ковчег с мощами на борт самолёта. Фото: пресс-служба Патриарха Московского и Всея Руси

Вчера из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге на самолёте отправили в Италию мощи Николая Чудотворца. Об этом сообщила пресс-служба Патриарха Московского и Всея Руси.

Мощи находились в России с 21 мая по 28 июля (сначала в Москве, потом в Санкт-Петербурге). За это время им поклонилось около 2,5 млн человек.

Как рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с делегацией Римско-Католической Церкви, поклониться мощам пришли и Президент России Владимир Путин, и представители всех слоёв населения, «весь социальный срез России: политики, учёные, деятели искусства, губернаторы, люди, занимающие разное профессиональное положение, молодые и старые».

Представители Римско-Католической Церкви отметили, что были приятно удивлены столь значительным вниманием россиян к мощам святителя Николая.

– Мы не думали, что будет столько людей, это прекрасный знак, что есть живая вера в сердцах людей, – сказал председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.