Экипаж взлетевшего с Земли корабля «Союз МС-05» перешёл на МКС

Сегодня ночью (около трех часов по московскому времени) экипаж транспортного корабля «Союз МС-05» перешёл на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На МКС прибыли Сергей Рязанский из Роскосмоса, Рэндольф Брезник из NASA и Паоло Несполи из ESA. Они взлетели с космодрома Байконур вчера в 18 ч. 41 мин. по московскому времени.

Теперь прилетевшие с Земли космонавты и астронавты начнут работать на МКС совместно с уже находившимся там экипажем – Фёдором Юрчихиным из Роскосмоса, Пегги Уитсон и Джеком Фишером из NASA