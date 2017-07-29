Общество 29 июля 2017, 10:10

Экипаж взлетевшего с Земли корабля «Союз МС-05» перешёл на МКС

Сегодня ночью (около трех часов по московскому времени) экипаж транспортного корабля  «Союз МС-05» перешёл на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На МКС прибыли Сергей Рязанский из Роскосмоса, Рэндольф Брезник из NASA и Паоло Несполи из ESA. Они взлетели с космодрома Байконур вчера в 18 ч. 41 мин. по московскому времени.

Теперь прилетевшие с Земли космонавты и астронавты начнут работать на МКС совместно с уже находившимся там экипажем – Фёдором Юрчихиным из Роскосмоса, Пегги Уитсон и Джеком Фишером из NASA

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (29 июля)

За «Уралмаш» Игорь Меда отыграл шесть сезонов, в которых провёл 157 игр и забил 15 голов. Фото: Владимир Васильев
Екатеринбургский футболист стал автором уникального достижения

«Реальный театр»

«Реальный театр»