Три автомобиля сгорели сегодня ночью в Екатеринбурге

Сегодня ночью в Екатеринбурге горели не только легковые автомобили, но и грузовики. Фото: Алексей Кунилов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

За сегодняшнюю ночь в Екатеринбурге сгорели сразу три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

На улице Саввы Белых около четырёх часов утра вспыхнул автомобиль «ВАЗ 2109». Его тушением занимались пять пожарных.

Примерно через полчаса на улице Гаршина загорелись сразу два грузовика «HINO» и «Scania». Площадь пожара получилась большой – 20 кв. м. Огонь повредил кабины машин. На борьбе с пламенем были задействованы семь пожарных и два специальных автомобиля.