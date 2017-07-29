В России уже около 40% федеральных автотрасс оборудовано разделительными полосами

Руководство страны добивается, чтобы все федеральные автотрассы России имели разделительные полосы и освещение. Фото: Александр Зайцев

К сегодняшнему дню в России оборудовано разделительными полосами уже примерно 40% федеральных автотрасс. Как сообщает официальный сайт Кремля, об этом шла речь на совещании с членами Правительства РФ, которое провёл Президент России Владимир Путин.

По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, общая длина барьерных ограждений на федеральных автодорогах нашей страны достигла 20 тыс. км.

– Там, где есть разделители, исключён выезд на встречную полосу движения и, соответственно, резко сокращается количество ДТП, связанных с гибелью людей, – пояснил Владимир Колокольцев.

Владимир Путин одновременно подчеркнул, что для обеспечения безопасности на российских автомагистралях важно также добиться хорошей освещённости дорог.

– За последнее время здесь немало сделано. С 2000-х годов освещённость улучшилась в три раза, – сказал глава государства.

Владимир Колокольцев ему доложил, что на сегодняшний день фонари установлены над 7,5 тыс. км федеральных трасс.