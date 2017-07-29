Земства 29 июля 2017, 13:35

В Екатеринбурге появилась улица Леонида Валова

Екатеринбург, вид сверху

Екатеринбуржцы увековечивают имена героев в названиях своих улиц. Фото: Александр Зайцев

Улица «Новая-3» в Верх-Исетском районе Екатеринбурга переименована в улицу Леонида Валова. Такое постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.

Как сообщает пресс-служба мэрии, эта улица расположена в квартале улиц Татищева – Лоцмановых – Металлургов – Юрия Исламова. Она протянулась от проектируемого участка улицы Татищева до проектируемого участка Крауля.

Напомним, полковник милиции Леонид Валов посмертно удостоен звания Героя России за подвиг, совершённый во время штурма военной комендатуры в Гудермесе (Чечня). Это произошло в конце 1995 года, когда боевики атаковали Гудермес. Свердловчанин Леонид Валов находился тогда в служебной командировке на Кавказе. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (29 июля)

За «Уралмаш» Игорь Меда отыграл шесть сезонов, в которых провёл 157 игр и забил 15 голов. Фото: Владимир Васильев
Екатеринбургский футболист стал автором уникального достижения

«Реальный театр»

«Реальный театр»