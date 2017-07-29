Владимир Путин поприветствовал участников Армейских международных игр «АРМИ-2017»

Владимир Путин поприветствовал участников игр «АРМИ-2017». Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выступил с приветствием к организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр «АРМИ-2017». Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

– Эти состязания военных профессионалов проводятся уже в третий раз, и с каждым годом расширяется их программа и география, растёт число команд из разных стран, – сказал глава государства.

Как пояснили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, игры «АРМИ-2017» пройдут с 29 июля по 12 августа на 21 полигоне в пяти странах: России, Китае, Азербайджане, Беларуси и Казахстане. В состязании примут участие 150 команд из 28 стран.