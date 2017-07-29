В России названы самые быстрые автомобили мощностью не более 100 лошадиных сил

Составлен рейтинг самых быстрых автомобилей, представленных на российском рынке (мощностью не более 100 л.с.). Фото: Александр Исаков

Эксперты составили список самых быстрых автомобилей, мощность двигателей которых не превышает 100 л.с. Этот рейтинг опубликован на портале «За рулём».

На первом месте оказалась Skoda Rapid, которая при двигателе мощностью 90 л.с. способна разгоняться до 100 км/ч за 11,4 секунды. Второе и третье места разделили между собой две модели Datsun (on-DO и mi-DO) и «шустрый малыш» Smart ForTwo. Они разгоняются за 11,5 секунды.

Кроме того, в десятку самых быстрых вошли две модели Renault (Logan и Sandero), Hyundai Solaris, KIA Rio, LADA Kalina, Ravon R2, Toyota Corolla, KIA Picanto и Suzuki Jimny.