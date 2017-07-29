Федеральные законодатели намерены запретить кредиторам требовать сумму долга свыше полуторного размера займа

Россиян хотят защитить от произвола микрофинансовых организаций. Фото: Алексей Кунилов

В Госдуму внесён проект поправок в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ограничивающий сумму долга, которую можно требовать с заёмщиков. Согласно этому документу, опубликованному на официальном сайте Госдумы, нельзя будет требовать сумму, превышающую размер изначально взятого кредита более чем в 1,5 раза.

Это значит, что кредиторы в России потеряют право бесконечно увеличивать сумму долга за счёт процентов. С точки зрения законодателей, такое требование необходимо обязательно прописывать в условиях договора потребительского кредита (займа).

Если этот законопроект будет принят, то деятельность множества микрофинансовых организаций станет менее прибыльной. Фактически речь идёт об ограничении размера дохода, который они могут получить с каждого займа, предоставленного гражданам.