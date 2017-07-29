"Урал" вырвал ничью у "Уфы"

Футбольный клуб "Урал" вырвал ничью в домашнем матче с "Уфой". Встреча закончилась со счётом 1:1.

На протяжении всей игры "Урал" владел преимуществом, однако забить в первом тайме подопечным Александра Тарханова так и не удалось. Зато футболисты "Уфы" реализовали один из своих немногочисленных моментов. Сильвестр Игбун на 17-й минуте встречи точно пробил в нижний угол ворот Годзюра.

Во втором тайме "Урал" обрушил шквал атак на ворота "Уфы", и в одной из них гости забили в свои ворота.

Таким образом, в активе "Урала" стало пять очков. Следующий матч "шмели" проведут на выезде. 6 августа екатеринбуржцы сыграют против "Краснодара".