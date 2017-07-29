Спорт 29 июля 2017, 18:49

"Урал" вырвал ничью у "Уфы"

Футбольный клуб "Урал" вырвал ничью в домашнем матче с "Уфой". Встреча закончилась со счётом 1:1.

На протяжении всей игры "Урал" владел преимуществом, однако забить в первом тайме подопечным Александра Тарханова так и не удалось. Зато футболисты "Уфы" реализовали один из своих немногочисленных моментов. Сильвестр Игбун на 17-й минуте встречи точно пробил в нижний угол ворот  Годзюра.

Во втором тайме "Урал" обрушил шквал атак на ворота "Уфы", и в одной из них гости забили в свои ворота.

Таким образом, в активе "Урала" стало пять очков. Следующий матч "шмели" проведут на выезде. 6 августа екатеринбуржцы сыграют  против "Краснодара".

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (29 июля)

За «Уралмаш» Игорь Меда отыграл шесть сезонов, в которых провёл 157 игр и забил 15 голов. Фото: Владимир Васильев
Екатеринбургский футболист стал автором уникального достижения

«Реальный театр»

«Реальный театр»