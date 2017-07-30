Общество 30 июля 2017, 09:05

Евгений Куйвашев поздравил уральских моряков с Днём Военно-Морского флота

Свердловская область, Евгений Куйвашев, поздравление, моряк, ВМФ, морская служба

Евгений Куйвашев поздравил уральских моряков с Днём Военно-Морского флота. Фото: Алексей Кунилов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил моряков и ветеранов морской службы с Днём Военно-Морского флота, отмечаемым сегодня, 30 июля. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Глава региона отмечает, что Свердловская область далека от морских берегов, однако региональные оборонные предприятия производят продукцию для нужд флота, среди нынешних и бывших моряков много уральцев. Это люди с крепким характером и сильной  волей. Кроме того, Средний Урал оказывает шефскую помощь кораблям Черноморского и Северного флота и служащим на них морякам.  

- Доблесть российских моряков, их верность долгу – залог мирного будущего страны. Искренне желаю всем военнослужащим ВМФ счастья, здоровья и успехов в защите рубежей нашей Родины, – добавил Евгений Куйвашев.

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Областная газета Свердловской области

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