Общество 30 июля 2017, 09:40

В Барселоне из-за пожара с музыкального фестиваля эвакуировали 22 тысячи посетителей

В субботу, 29 июля, поздним вечером в Барселоне (Испания) из-за пожара с музыкального фестиваля  Tomorrowland Unite Spain эвакуировали 22 тысячи посетителей. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в социальных сетях. 

В результате пожара выгорела главная сцена фестиваля. Однако благодаря оперативным действия властей, организаторов и пожарных эвакуация посетителей прошла благополучно, пострадавших нет. 

По информации СМИ, причиной возгорания сцены стало то, что в неё попал один из зарядов фейерверка. Огонь вспыхнул за несколько минут до выступления американского ди-джея Стива Аоки, на которое собрались десятки тысяч слушателей. 

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Областная газета Свердловской области

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