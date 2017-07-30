В Барселоне из-за пожара с музыкального фестиваля эвакуировали 22 тысячи посетителей

В субботу, 29 июля, поздним вечером в Барселоне (Испания) из-за пожара с музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain эвакуировали 22 тысячи посетителей. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в социальных сетях.

В результате пожара выгорела главная сцена фестиваля. Однако благодаря оперативным действия властей, организаторов и пожарных эвакуация посетителей прошла благополучно, пострадавших нет.

По информации СМИ, причиной возгорания сцены стало то, что в неё попал один из зарядов фейерверка. Огонь вспыхнул за несколько минут до выступления американского ди-джея Стива Аоки, на которое собрались десятки тысяч слушателей.