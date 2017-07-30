Земства 30 июля 2017, 10:40

В Екатеринбурге Дворец молодёжи отремонтируют почти за 18 миллионов рублей

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В Екатеринбурге Дворец молодёжи отремонтируют почти за 18 миллионов рублей. Фото: официальный сайт ГАУДО СО "Дворец молодёжи"

В Екатеринбурге отремонтируют фасад, часть козырька главного входа и здание касс Дворца молодёжи (пр. Ленина, 1) за 17,7 млн руб. Данные следуют из документации, размещённой на сайте госзакупок. 

Конкурс объявило ГАУДО СО "Дворец молодёжи", аукцион назначен на 10:00 21 августа.

Подрядчику необходимо будет очистить поверхность фасада от стойких химических загрязнений, окрасить металлические лестницы, кронштейны и двери на входе в здание, заменить отливы и световое табло номера дома. Также запланированы электромонтаж и демонтаж части козырька главного входа, ремонт кровли козырька и замена витражей здания касс. 

При этом обновление фасада и козырька здания должны завершится 1 ноября 2017 года, а здания касс - 1 октября. 

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Областная газета Свердловской области

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