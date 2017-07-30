Экономика 30 июля 2017, 11:20

В России выросли в 2,5 раза продажи автомобилей smart в первом полугодии

Россия, рынок, автомобиль, smart, реализация, первое полугодие, "Автостат", экология, россияне, дилеры, Мария Морозова

В России выросли в 2,5 раза продажи автомобилей smart в первом полугодии. Фото: Алексей Кунилов

В России выросли в 2,5 раза продажи машин smart в первом полугодии к аналогичному периоду 2016 года. С января по июнь россияне приобрели 338 экономичных мини-автомобилей, согласно данным аналитического агенства "Автостат". 

В июне российские дилеры smart продали 100 машин (41 автомобиль реализован в июне годом ранее). При этом популярными остаются машины smart fortwo.

- Российские потребители, в отличие от европейских, пока мало задумываются об экономичности и экологичности машин, в чём автомобилю smart нет равных (всего 4,1 л/100 км). Мы надеемся, что к моменту вывода на рынок электрического smart electric drive в крупных городах появятся покупатели, думающие об экологии, а также получит развитие необходимая инфраструктура, –рассказала директор департамента продаж легковых автомобилей Mercedes-Benz АО "Мерседес-Бенц Рус" Мария Морозова. 

При этом Мария Морозова отметила, что было бы хорошо, если бы владельцев мини-автомобилей государство поддержало налоговыми и другими преимуществами. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (30 июля)

Посреди бульвара имени Мулявина в Минске стоит государственная филармония — колыбель ансамбля «Песняры». Фото: panoramio.com
Улицу Луначарского переименовали в улицу Мулявина

«Реальный театр»

«Реальный театр»