В России выросли в 2,5 раза продажи автомобилей smart в первом полугодии

В России выросли в 2,5 раза продажи автомобилей smart в первом полугодии. Фото: Алексей Кунилов

В России выросли в 2,5 раза продажи машин smart в первом полугодии к аналогичному периоду 2016 года. С января по июнь россияне приобрели 338 экономичных мини-автомобилей, согласно данным аналитического агенства "Автостат".

В июне российские дилеры smart продали 100 машин (41 автомобиль реализован в июне годом ранее). При этом популярными остаются машины smart fortwo.

- Российские потребители, в отличие от европейских, пока мало задумываются об экономичности и экологичности машин, в чём автомобилю smart нет равных (всего 4,1 л/100 км). Мы надеемся, что к моменту вывода на рынок электрического smart electric drive в крупных городах появятся покупатели, думающие об экологии, а также получит развитие необходимая инфраструктура, –рассказала директор департамента продаж легковых автомобилей Mercedes-Benz АО "Мерседес-Бенц Рус" Мария Морозова.

При этом Мария Морозова отметила, что было бы хорошо, если бы владельцев мини-автомобилей государство поддержало налоговыми и другими преимуществами.