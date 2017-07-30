Спорт 30 июля 2017, 12:07

В Екатеринбурге стартовала "Веломагистраль-2017"

Екатеринбург, "Веломагистраль", старт, памятник, основатель, город, Татищев, де Геннин, велопробег, екатеринбуржцы, велосипед, велосипедист

В Екатеринбурге стартовала "Веломагистраль-2017". Фото: пресс-служба МОО "Вело-Город"

Сегодня, 30 июля, в полдень от памятника основателям Екатеринбурга - Татищеву и де Геннину стартовали велосипедисты в рамках "Веломагистрали-2017". Участники городского велопробега двинулись по двум маршрутам - на 50 и 70 км, сообщили "ОГ" в пресс-службе организаторов мероприятия МОО "Вело-Город". 

Седьмая "Веломагистраль" в этом году посвящена популярному сериалу "Игра Престолов". Участники велопробега проедут колонной по центральным улицам Екатеринбурга: Мира, Щербакова, Толмачёва, Ленина, Вайнера, Куйбышева, 8 марта, Московская. 

- На открытии велопробега выступила уральская музыкальная группа "Красная скрипка". Регистрация участников продлится до 15:00, поэтому все желающие ещё смогут принять участие. Ожидается, что по маршруту также проедут глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, олимпийская чемпионка Олеся Красномовец, уральский актёр Сергей Ершов. Сопровождать колонну будет машина ГАИ, - рассказали "ОГ" в пресс-службе МОО "Вело-Город".

Екатеринбург, "Веломагистраль", старт, памятник, основатель, город, Татищев, де Геннин, велопробег, екатеринбуржцы, велосипед, велосипедист

Фото: пресс-служба МОО "Вело-Город"

Добавим, на обоих маршрутах есть контрольные пункты, где можно будет отдохнуть и где участникам поставят специальные отметки о пройденном маршруте.

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Областная газета Свердловской области

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