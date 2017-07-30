В Екатеринбурге стартовала "Веломагистраль-2017". Фото: пресс-служба МОО "Вело-Город"

Сегодня, 30 июля, в полдень от памятника основателям Екатеринбурга - Татищеву и де Геннину стартовали велосипедисты в рамках "Веломагистрали-2017". Участники городского велопробега двинулись по двум маршрутам - на 50 и 70 км, сообщили "ОГ" в пресс-службе организаторов мероприятия МОО "Вело-Город".

Седьмая "Веломагистраль" в этом году посвящена популярному сериалу "Игра Престолов". Участники велопробега проедут колонной по центральным улицам Екатеринбурга: Мира, Щербакова, Толмачёва, Ленина, Вайнера, Куйбышева, 8 марта, Московская.

- На открытии велопробега выступила уральская музыкальная группа "Красная скрипка". Регистрация участников продлится до 15:00, поэтому все желающие ещё смогут принять участие. Ожидается, что по маршруту также проедут глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, олимпийская чемпионка Олеся Красномовец, уральский актёр Сергей Ершов. Сопровождать колонну будет машина ГАИ, - рассказали "ОГ" в пресс-службе МОО "Вело-Город".

Фото: пресс-служба МОО "Вело-Город"

Добавим, на обоих маршрутах есть контрольные пункты, где можно будет отдохнуть и где участникам поставят специальные отметки о пройденном маршруте.