Участники автопробега привезут в Екатеринбург икону Покрова Богородицы

Участники международного автопробега ДОСААФ "С востока на запад России" привезут в Екатеринбург икону Покрова Богородицы 31 июля. Молебен перед иконой будет совершён у памятника "Чёрный тюльпан", сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Сегодня, 30 июля автоколонна Свердловской области встретит пробег на границе с Тюменью и направится к Екатеринбургу. В последний день июля в 11:00 двадцать автомобилей в сопровождении мотоциклистов и велосипедистов прибудут на площадь Советской Армии (ул. Луначарского - ул. Первомайская).

- В автопробеге примут участие около 80 человек на 20 автомобилях, 20 мотоциклах и порядка 10-20 велосипедах. Автопробег на Среднем Урале стартует в Тугулыме и пройдёт по территории Пышмы, Камышлова, Верхней Пышмы и Екатеринбурга, - рассказал председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало.

Участники заезда привезут флаг с гербом оборонного общества, созданный к 90-летию ДОСААФ, и икону Покрова Пресвятой Богородицы, которую передал им митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил в день старта. Икону везут через 100 городов, в том числе через Владивосток, Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Белгород, Екатеринбург, Орёл, Смоленск, Минск.

Добавим, автопробег стартовал во Владивостоке 4 июля 2017 года. Он уже прошёл через Дальний Восток и Сибирь. Из Свердловской области участники поедут в Челябинскую область, затем двинутся в сторону Волгограда.