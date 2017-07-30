Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня, 30 июля, принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского флота. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Верховный главнокомандующий совершил обход кораблей, выстроившихся на рейде Невы. В торжественных мероприятиях впервые участие приняли более пяти тыс. моряков Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, около 50 кораблей и подводных лодок, над городом пролетели порядка 40 самолётов и вертолётов морской авиации.

- Как говорил адмирал Нахимов, у моряка нет трудного или лёгкого пути, есть только один – славный. И сегодня этим заветам верны все, кто служит в надводных и подводных силах, в морской авиации, береговых войсках, кто работает в кораблестроительной отрасли. Сегодня в строй вступают современные корабли, совершенствуется система боевой подготовки личного состава. Военно-Морской Флот вносит вклад и в борьбу с терроризмом, пиратством. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу! Слава Военно-Морскому флоту! - обратился к морякам по случаю праздника Владимир Путин.

Отметим, Главный военно-морской парад стал первым в новейшей истории России. Согласно указу Президента, опубликованному 27 июля, парад ВМФ будет проходить каждый год в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля. Сегодня Владимир Путин также посетит Никольский морской собор в Кронштадте, где пребывают мощи адмирала Ушакова.

Добавим, свердловских моряков с Днём Военно-Морского флота поздравил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.