Культура 30 июля 2017, 17:40

В Суздале открыли памятник режиссёру Андрею Тарковскому

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В бронзе воплощён актёр Свердловского драмтеатра Анатолий Солоницын, сыгравший в картине роль Андрея Рублёва. Фото: кадр из фильма "Андрей Рублёв"

В Суздале открыли памятник Андрею Тарковскому и его фильму "Андрей Рублёв", сообщает ТАСС. В бронзе помимо самого режиссёра воплощён актёр Свердловского драмтеатра Анатолий Солоницын, сыгравший в картине роль Андрея Рублёва. 

Памятник открыли в честь 85-летия Андрея Тарковского. Скульптор Мария Тихонова воплотила в бронзе главных героев картины "Андрей Рублёв": иконописца, будущего святого Андрея Рублёва, которого сыграл Анатолий Солоницын, литейщика колоколов Бориску в исполнении Николая Бурляева, и самого режиссёра фильма. 

Напомним, в этом году исполняется 50 лет картине "Андрей Рублёв" и 30 лет с того момента, как этот фильм в кинотеатрах увидел широкий зритель. Жизнь Анатолия Солоницына неразрывно связана со Свердловском. Ходят легенды о том, как он не смог поступить в ГИТИС четыре раза и принял решение приехать в Свердловск. Именно здесь он сыграл свои первые роли, познакомился со своей женой Ларисой в театральном кружке при Свердловском драмтеатре, здесь у них родилась дочь. 

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Областная газета Свердловской области

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