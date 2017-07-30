В Суздале открыли памятник режиссёру Андрею Тарковскому

В бронзе воплощён актёр Свердловского драмтеатра Анатолий Солоницын, сыгравший в картине роль Андрея Рублёва. Фото: кадр из фильма "Андрей Рублёв"

В Суздале открыли памятник Андрею Тарковскому и его фильму "Андрей Рублёв", сообщает ТАСС. В бронзе помимо самого режиссёра воплощён актёр Свердловского драмтеатра Анатолий Солоницын, сыгравший в картине роль Андрея Рублёва.

Памятник открыли в честь 85-летия Андрея Тарковского. Скульптор Мария Тихонова воплотила в бронзе главных героев картины "Андрей Рублёв": иконописца, будущего святого Андрея Рублёва, которого сыграл Анатолий Солоницын, литейщика колоколов Бориску в исполнении Николая Бурляева, и самого режиссёра фильма.

Напомним, в этом году исполняется 50 лет картине "Андрей Рублёв" и 30 лет с того момента, как этот фильм в кинотеатрах увидел широкий зритель. Жизнь Анатолия Солоницына неразрывно связана со Свердловском. Ходят легенды о том, как он не смог поступить в ГИТИС четыре раза и принял решение приехать в Свердловск. Именно здесь он сыграл свои первые роли, познакомился со своей женой Ларисой в театральном кружке при Свердловском драмтеатре, здесь у них родилась дочь.