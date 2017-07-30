В посёлке Билимбай ночью загорелся автомобиль. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь на 30 июля в посёлке Билимбай Первоуральского ГО загорелась Lada Largus. На площади двух кв. м. повреждены салон и моторный отсек автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании автомобиля в посёлке на улице Красноармейская поступило в диспетчерскую в 2:05. На тушение пожара выезжали два огнеборца на одной спецмашине. Огонь удалось потушить в течение трёх минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.