Общество 30 июля 2017, 15:04

В посёлке Билимбай ночью загорелся автомобиль

Свердловская область, Первоуральск, посёлок Билимбай, пожар, автомобиль, машина, Lada Largus, тушение, огнеборцы

В посёлке Билимбай ночью загорелся автомобиль. Фото: Павел Ворожцов

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Поджигатели
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В ночь на 30 июля в посёлке Билимбай Первоуральского ГО загорелась Lada Largus. На площади двух кв. м. повреждены салон и моторный отсек автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании автомобиля в посёлке на улице Красноармейская поступило в диспетчерскую в 2:05. На тушение пожара выезжали два огнеборца на одной спецмашине. Огонь удалось потушить в течение трёх минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

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Областная газета Свердловской области

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