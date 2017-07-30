"Уральские авиалинии" задерживают в Кольцово вылет трёх и прибытие четырёх рейсов. Фото: Алексей Кунилов

"Уральские авиалинии" задерживают в международном аэропорту Кольцово Екатеринбурга вылет трёх и прибытие четырёх рейсов. Это следует из данных онлайн табло.

Сегодня, 30 июля по решению авиакомпании задержан на три часа самолёт из Екатеринбурга в Симферополь. Вылет перенесён с 16:20 на 19:25 по местному времени. О причинах задержки вылета двух других рейсов (в Ош и Душанбе) пока не сообщается. Вместо 20:40 пассажиры вылетят в Ош в 23:05. Лайнер в Душанбе отправится только завтра в 1:15, хотя отправление было запланировано на сегодня, в 21:20.

Кроме того, "Уральские авиалинии" задерживают прибытие борта из Минвод на два часа, посадка теперь запланирована на 21:35. Уже известно о том, что завтра, 31 июля, задержатся три самолёта. Рейс из Симферополя прибудет в Екатеринбург в 1:10 (вместо 00:05), из Оша - в 5:45 (вместо 3:25), из Душанбе - в 8:35 (вместо 4:50).