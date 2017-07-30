Двух жителей Ивделя отправили в колонию строгого режима за вождение в пьяном виде

Двух жителей Ивделя отправили в колонию строгого режима за вождение в пьяном виде. Фото: Алексей Кунилов

Двух жителей Ивделя суд отправил в колонию строгого режима за повторное вождение ТС в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Ивдельский городской суд признал мужчин виновными согласно ст. 264.1 УК РФ (Управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим судимость настоящей статьей). Им назначено 5 месяцев и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права управлять ТС на три года.

- Установлено, что в 2015 году мужчин уже судили по ст. 264.1 УК РФ. В 2017 году жители Ивделя совершили аналогичные нарушения. 29 апреля сотрудники ГИБДД остановили 39-летнего водителя, управляющего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (0,607 миллиграмм на один литр выдыхаемого им воздуха). 4 мая за рулём иномарки задержан 31-летний житель города с признаками алкогольного опьянения, он отказался проходить медицинское освидетельствование, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.