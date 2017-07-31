Политика 31 июля 2017, 08:53

755 сотрудников дипмиссий США покинут Россию

Президент России Владимир Путин

Владимир Путин считает, что санкции мешают развитию международных отношений. Фото: официальный сайт Кремля

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Трамп - Путин
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В интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьёву Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас 755 работников американских дипломатических миссий должны покинуть нашу страну. Напомним, это продиктовано недавно принятыми контрмерами на санкции, которые одобрил Сенат США.

Как сообщают «Вести.ru», такой ответ России станет чувствительна для американской стороны. Владимир Путин отметил, что санкции, безусловно, мешают развитию международных отношений, однако на данный момент у России нет иного способа отреагировать на агрессивную политику США.

— Мы довольно долго ждали, что может быть, что-то изменится к лучшему, питали надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро, — сказал глава государства.

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Областная газета Свердловской области

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