К ЧМ-2018 в Екатеринбурге появится медвытрезвитель

Футбольные матчи по всему миру нередко привлекают пьяных болельщиков. Фото: Александр Исаков

В городах, где в 2018 году будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, появятся медвытрезвители. Как известно, Екатеринбург входит в число таких мегаполисов.

О намерении создать такие учреждения объявил в интервью порталу m24.ru главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

— В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики, — сказал Евгений Брюн.

По его словам, сейчас федеральная власть прорабатывает юридическую сторону вопроса. В частности, необходимо определить, какое ведомство будет курировать медвытрезвители: Министерство труда и социальной защиты РФ, Минздрав РФ или МВД РФ.

Кроме того, пока неясно, на какой основе будут оказывать услуги такие учреждения: платно или бесплатно. Одновременно нужно определить, как долго граждане смогут находиться в медвытрезвителях.

— Если вспомнить опыт Советского Союза по организации вытрезвителей, это были медицинские вытрезвители в системе МВД, и там удерживали больных примерно до 12 часов, — пояснил Евгений Брюн.