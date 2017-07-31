Общество 31 июля 2017, 11:45

В Екатеринбурге работает первая "Школа юного садовода"

Евгения Скачкова
Школа юного садовода в Екатеринбурге

25 екатеринбургских ребятишек учатся премудростям садоводства. Фото: пресс-служба «Школы юного садовода»

В микрорайоне «Университетский» работает первая городская «Школа юного садовода». Как сообщили «ОГ» в «Школе юного садовода», под руководством ландшафтного дизайнера Марии Хоптинец 25 ребятишек выращивают цветы и учатся разбираться в видах растений.

Специально для юных натуралистов были установлены маленькие теплицы и разработан курс по уходу за растениями, земельной обработке и эстетической флористике. Дети занимаются высадкой семян, учатся рыхлить, поливать и пропалывать.

- Наш проект направлен на раскрытие любви и внимания к окружающему миру, - подчеркивает Мария.

Занятия бесплатны и проходят два раза в неделю при условии благоприятной погоды. Выращенные участниками школы цветы позже украсят главный пешеходный бульвар «Университетского».

Школа будет действовать до сентября, записать своих детей могут жители любого района Екатеринбурга. 

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