Россия отправит на дно Марианской впадины глубоководного робота

Фонд перспективных исследований и Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» приступили к созданию робота-батискафа для исследования глубин Марианской впадины. Об этом сообщает ТАСС.

Глубоководный исследователь, получивший имя «Витязь», будет оснащён современными видеокамерами и гидролокационными системами и сможет работать в автономном режиме. Помимо самого аппарата в комплекс войдут донная станция связи и навигации, корабельное и вспомогательное оборудование.

- Робот сможет проанализировать дно и толщу воды, взять пробы грунта, сделать уникальные фотографии и получить важные данные, необходимые для исследования самого глубокого океанического желоба, - сообщил руководитель направления физико-технических исследований Фонда Игорь Денисов.

Напомним, глубина Марианской впадины составляет более 11 км, и современные технологии до сих пор не позволяют подробно её исследовать.

Батискаф будет не первым, кто побывает на дне загадочной впадины: в 2009 году туда уже спускался аппарат «Нерей», сконструированный в США. Люди также предпринимали попытки исследовать глубину: в 1960 году туда погружались лейтенант ВМС США Дон Уолш вместе с исследователем Жаком Пикаром, а в 20122-м - режиссёр Джеймс Кэмерон. Четвёртым планирует стать знаменитый путешественник Фёдор Конюхов: недавно он заявил, что в 2018 году планирует достичь дна впадины и установить там российский флаг и православный крест.