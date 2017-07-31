Евгений Куйвашев намерен передать функции заказчика по строительству жилья для переселенцев из аварийных домов с муниципального на областной уровень

На Среднем Урале сейчас возводят для переселенцев из ветхого и аварийного жилья новые дома общей площадью 25 тыс. кв. м. Фото: Александр Исаков

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос о передаче с муниципального на областной уровень полномочий по проектированию и строительству жилья для переселенцев из ветхих и аварийных домов. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

— Практика выполнения программ по строительству детсадов и домов для различных льготных категорий населения показывает, что далеко не у всех администраций МО хватает квалификации, кадрового ресурса и компетенций в сфере подготовки к строительству, контроля исполнения подрядчиками обязательств для эффективного выполнения планов, — пояснил Евгений Куйвашев.

В частности, проблемы с возведением домов для переселенцев возникли в Первоуральске и Камышлове.

В целом же на Среднем Урале программа предоставления новых квартир свердловчанам, живущим в ветхих или аварийных зданиях, реализуется успешно. К сегодняшнему дню уже расселено 20 тыс. кв. м такого жилья. Для переселенцев возведено 20 тыс. кв. м в новостройках, а 12 тыс. кв. м сейчас готовятся к сдаче в эксплуатацию. Кроме того, в настоящее время строятся новые дома общей площадью 25 тыс. кв. м.