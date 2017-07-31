Дети из пяти стран собрались на «Школу Росатома» в Финляндии

На «Школу Росатома» собрались дети из России, Финляндии, Чехии, Венгрии и Словакии. Фото: пресс-центр «Школы Росатома»

Очередная смена международного детского лагеря «Школа Росатома» проходит с 26 июля по 6 августа в г.Калайоки в Финляндии. Как сообщает пресс-центр «Школы Росатома», участие в ней принимают одарённые дети из пяти стран — России, Финляндии, Чехии, Венгрии и Словакии.

«Смена — праздник»: под таким девизом участники Школы проведут две недели на берегу Балтийского моря. Помимо традиционных развлечений, им предстоит отпраздновать Новый год, День рождения, День кино и другие известные праздники, познакомившись с культурными традициями и национальными особенностями стран друг друга.

Программа лагеря направлена на развитие креативности и творческого мышления: например, в задании «Полдня молчания» необходимо общаться, договариваться и даже проводить презентации исключительно с помощью жестов, знаков и символов.

Также участники лагеря проявляют свои творческие способности не только как слушатели и зрители, но и как организаторы: из 13 запланированных мастер-классов 6 проведут сами дети.

«Школа Росатома» была организована по инициативе Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» при поддержке Россотрудничества. Творческие смены уже прошли в Индонезии, на Бали и в Венгрии.