Общество 31 июля 2017, 13:59

Для абитуриентов УрГПУ выпустили мобильное приложение

Евгения Скачкова
Телефон

Теперь абитуриенты смогут быть постоянно на связи с приёмной комиссией. Фото: Александр Исаков

В УрГПУ появилось сразу два мобильных приложения - «Бакалавриат УрГПУ для поступающих» и «Магистратура УрГПУ для поступающих». Теперь абитуриенты смогут за пару кликов узнать свой рейтинг и получить актуальную рассылку от приёмной комиссии.

Каждое приложение состоит из двух разделов: «Объявления» и «Рейтинг». В первом для получения информации достаточно нажать кнопку «Обновить», во втором — ввести свое имя. Выдача покажет подробную рейтинговую таблицу с указанием формы обучения, основания финансирования, категории приёма и типа поданных документов. Таким образом, приложение позволяет отслеживать не только свой рейтинг, но и информацию о конкурентах.

Воспользоваться «карманной приёмной комиссией» пока могут только владельцы гаджетов с операционной системой «Андроид», сообщили в пресс-службе УрГПУ. 

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